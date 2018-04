Desporto FC Porto quer renovar com Herrera Por

Héctor Herrera é o mais recente herói do FC Porto, depois do golo apontado frente ao Benfica, que deixou os portistas numa posição privilegiada para conquistar o título. O mexicano tem contrato até 2019 e os administradores azuis e brancos pretendem prolongar o vínculo.

De acordo com a Renascença, os representantes do FC Porto já iniciaram contactos com vista à renovação com o empresário de Herrera.

Herrera, de 27 anos, está no clube portista desde 2013 e termina o seu vínculo no final da próxima temporada.

A ideia dos responsáveis do FC Porto passa por evitar perder o jogador a custo zero, uma vez que a partir de janeiro poderá negociar com qualquer emblema.

Ao serviço dos azuis e brancos, Herrera já disputou 187 partidas oficiais, tendo apontado 26 golos.

O último, neste domingo, diante do Benfica, no Estádio da Luz, valeu o triunfo por 1-0 aos portistas sobre os encarnados e coloca os dragões próximos de conquistarem o título.

