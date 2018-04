Benfica FC Porto provoca Benfica: “O que passou-se?” Por

O FC Porto festejou o triunfo na Luz com uma série de provocações ao Benfica. Na newsletter de hoje, os dragões usam várias expressões que evocam o caso dos emails.

Os dois primeiros parágrafos da Dragões Diário de hoje contêm várias citações, assinaladas em itálico, a polémicas alegadamente envolvendo o rival, num texto construído como uma crónica ao clássico de ontem.

“Herrera foi o ‘menino querido’ a fazer o gosto ao pé, como ‘meninos queridos’ foram todos os jogadores do Dragão”, começou por referir o texto portista, aludindo à designação (“meninos queridos”) para os árbitros usada por dois envolvidos no alegado caso dos emails.

“A equipa de Sérgio Conceição mexeu e muito no jogo e o adversário acabou a questionar “o que passou-se??”

“É verdade que o Benfica entrou à procura de ser feliz, mas a resposta dos nossos jogadores foi inequívoca: ‘Temos de dar-lhe cabo da nota’. E deram”, continuava o texto, com nova referência.

Um alegado comentário de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, também é citado: “O FC Porto é líder do campeonato com toda a justiça e se alguém quiser contrariar esta ideia a resposta só pode ser: ‘Ainda querem me fazer atrasado mental'”.

O texto de hoje da newsletter dos dragões foi escrito pelo diretor de comunicação portista, Francisco J. Marques.

