“Temos de olhar para cima na Liga”, admite o FC Porto

O FC Porto resignou-se à perda da liderança da Liga, na sequência da derrota no Restelo. “Pela primeira vez, os dragões terminaram uma jornada a ter de olhar para cima na Liga”, lamentou o clube.

Através da newsletter, os portistas lembraram que continuam sem depender de terceiros, mesmo que já não ocupem o lugar cimeiro do campeonato.

“Pela primeira vez nesta temporada, os dragões terminaram uma jornada a ter de olhar para cima na Liga: é o Benfica, agora, que lidera com um ponto de vantagem”.

A ‘culpa’ é da eficácia, pois nenhum dos “26 remates” ontem efetuados pelos azuis e brancos terem entrado na baliza na Belenenses.

“É um clichê e uma verdade de La Palice dizer que a eficácia é que decide os jogos, mas não há como fugir. Ontem, no Estádio do Restelo, o FC Porto rematou 26 vezes, com eficácia nula, e saiu da partida a zeros”, referia ainda o texto da newsletter portista.

Em contraste, “o Belenenses rematou em quatro ocasiões, aproveitou metade e venceu por 2-0”.

Na Dragões Diário são ainda citados os comentários de Sérgio Conceição e Iker Casillas à derrota.

“É incompreensível alguma ansiedade na hora de rematar e finalizar”, apontou o treinador, enquanto o guarda-redes, que ontem ‘jogou à bola’ pela milésima vez, lamentou os dois golos da turma de Belém nas “duas vezes” que foram à baliza.

