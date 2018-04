Desporto FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal após eliminar Benfica Por

O FC Porto apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal, em hóquei em patins, após derrotar o Benfica por 5-2 em partida disputada no Pavilhão Dragão Caixa, no Porto.

No reencontro após a goleada por 9-2 dos portistas na segunda mão dos quartos de final da Liga Europeia, há uma semana, a equipa da casa entrou forte e aos três minutos já vencia por 2-0, fruto de conclusões de Rafa e Gonçalo Alves, respetivamente.

Sem deixar respirar o Benfica, o FC Porto perseguiu uma vantagem maior, mas o passar dos minutos retirou-lhes fulgor, facto aproveitado pela equipa visitante para recuperar fôlego e reduzir num contra-ataque por Jordi Adroher.

Com sete minutos disputados a partida prometia muito, mas com o “cinco” visitante a defender melhor o FC Porto sentiu dificuldades para criar situações de finalização, enquanto o Benfica, jogando no erro do adversário, por duas vezes podia ter empatado a partida.

Tendo Miguel Barros como denominador comum, na primeira, aos 11 minutos, acertou na barra, e na segunda, só com Nelson Filipe pela frente, atirou por alto (21).

Tendo falhado nos primeiros instantes da partida um livre direto, Hélder Nunes redimiu-se após o intervalo, colocando o FC Porto a vencer por 4-1, mercê de duas faltas que valeram cartão azul para Carlos Nicolia (29) e Jordi Adroher (34).

Sem a mesma eficácia, Nicolia (35) falhou um livre direto a castigar a décima falta portista, na primeira de várias defesas decisivas do guarda-redes portista.

E depois de Hélder Nunes (41) falhar um livre direto, e Gonçalo Alves e Rafa (44) desperdiçarem boas ocasiões para ampliar o resultado, Miguel Rocha reduziu (45) antes de Nunes fazer o terceiro golo na partida (45).

Jogo no Pavilhão Dragão Caixa, no Porto.

FC Porto – Benfica, 5-2.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Rafa, 02 minutos.

2-0, Gonçalo Alves, 03.

2-1, Jordi Adroher, 07.

3-1, Hélder Nunes, 29 (livre direto)

4-1, Hélder Nunes, 34 (livre direto)

4-2, Miguel Rocha, 45.

5-2, Hélder Nunes 45.

Sob a arbitragem de Rui Torres e Paulo Almeida as equipas alinharam:

– FC Porto: Nélson Filipe (gr), Rafa (1), Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves (1) e Hélder Nunes (3). Jogaram ainda Telmo Pinto, Jorge Silva e Ton Baliu.

Treinador: Guillem Cabestany.

– Benfica: Pedro Henriques (gr), Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolia e João Rodrigues. Jogaram ainda Jordi Adroher (1), Miguel Rocha (1) e Tiago Rafael.

Treinador: Pedro Nunes.

Assistência: Cerca de 1.800 espetadores.

