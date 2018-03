Desporto FC Porto com muitas novidades no onze em Anfield Por

Já é conhecido o onze que Sérgio Conceição faz avançar para o relvado de Anfield, nesta terça-feira, para o duelo contra o Liverpool, a contar para a Liga dos Campeões. O FC Porto entra em campo com várias novidades.

Desde logo, Óliver Torres volta às opções do técnico, enquanto que Diogo Dalot também faz parte dos eleitos.

Quanto ao jovem Bruno Costa também tem entrada direta no onze portista, que terá Casillas na baliza, depois de José Sá ter defendido no primeiro jogo frente aos ingleses, que venceram por 5-0 no Dragão.

De resto, nota para a frente de ataque que terá Waris e Aboubakar.

