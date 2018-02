Desporto FC Porto goleia Portimonense (5-1) e cimenta liderança Por

O FC Porto cimentou a posição de líder da Liga ao golear o Portimonense, em Portimão, por esclarecedores 5-1. Ao intervalo os dragões já tinham o jogo controlado, com o marcador a mostrar a diferença de três golos.

Bastaram apenas 15 minutos para que o FC Porto desse uma resposta cabal à pressão imposta pela aproximação benfiquista, que derrotou o Paços de Ferreira neste sábado.

Aos 10 minutos, Marega deu o melhor seguimento a um ataque rápido dos portistas e inaugurou o marcador.

Sem tirar o pé do acelerador, os dragões chegaram ao descanso com uma vantagem de três golos. Otávio ampliou, aos 15 minutos, tendo Marega apontado o terceiro em cima do apito para o descanso.

A etapa complementar foi discutida a um ritmo mais baixo, com o estreante Diogo Dalot em destaque. O lateral de 18 anos – hoje opção face às lesões de Ricardo e Alex Telles – foi o rei das assistências, ao oferecer o golo primeiro a Soares e, mais tarde, a Brahimi.

No último minuto do encontro, o Portimonense conseguiu reduzir por intermédio de Lucas Possignolo, na sequência de um livre de Tabata.

Destaque para a substituição por lesão de Soares, a menos de uma semana do clássico frente ao Sporting.

Desta forma, o FC Porto reforça o estatuto de líder do campeonato, com mais cinco pontos que Benfica e oito que o Sporting, que defronta amanhã o Moreirense.

O Portimonense segue numa posição tranquila na tabela, no 10.º posto, com 27 pontos.