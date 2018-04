Desporto FC Porto falhou “a 11 metros do Jamor” Por

O FC Porto apontou os “pormenores” e os “pormaiores” que ditaram a derrota frente ao Sporting, na decisão por penáltis. “Outra vez nos penáltis”, lembraram os dragões.

Na edição de hoje da newsletter, assinada por Alberto Barbosa, os azuis e brancos não esquecem a bola “na trave” ainda antes de, “nos penáltis”, ter ido ao poste.

A final da Taça de Portugal joga-se em Oeiras, mas o FC Porto falhou-a em Lisboa, a… 11 metros.

“Nos penáltis. Outra vez nos penáltis. Em Alvalade, ali tão perto, a apenas 11 metros do Jamor”, refere a newsletter portista.

O triunfo do Sporting é explicado com uma “soma de fatores”, como as bolas no poste e na trave.

“Para uns serão pormenores, para outros pormaiores, condições que fazem toda a diferença”, salientaram os dragões.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar