Desporto FC Porto derrotado pelo Belenenses (2-0) e em segundo lugar Por

O Belenenses derrotou o FC Porto, no Restelo, por 2-0, e impossibilitou a recuperação da liderança por parte dos azuis e brancos.

A estreia de Osório ao serviço do FC Porto não correu da melhor forma ao central, que após uma desatenção com o seu colega do eixo defensivo, permitiu que Nathan se lançasse em corrida e finalizasse com categoria sobre Casillas.

Estavam decorridos apenas 10 minutos, depois de uma entrada forte dos dragões. O FC Porto reagiu apenas três minutos depois, ficando perto do golo por Brahimi.

O encontro entrou numa fase bem discutida, com o Belenenses a aguentar a pressão portista e a deixar a defesa azul e branca em sentido sempre que tinha oportunidade.

Até ao intervalo, apesar do maior controlo dos dragões, sublinhados com alguns remates, a ansiedade precipitou algumas decisões e o resultado manteve-se inalterado.

A etapa complementar começou como a primeira, com um FC Porto forte à procura do golo. Ainda não estavam decorridos 10 minutos e Sérgio Conceição enviava uma mensagem para dentro de campo, com as entradas de Paulinho e Gonçalo Paciência para os lugares de Maxi Pereira e Aboubakar.

À volta da hora de jogo, André Moreira protagoniza um dos momentos do encontro, com uma defesa de grande nível, a responder a um cabeceamento de Felipe. No lance seguinte, novo cabeceamento, e nova grande defesa de André Moreira.

Apesar da pressão portista, seria novamente o Belenenses a chegar ao golo, pelo recém-entrado Maurides, na sequência de um pontapé livre lateral, aos 70 minutos.

Até ao apito final, o FC Porto tomou conta da posse de bola mas, mesmo pressionante, nunca conseguiu ultrapassar a defesa do Belenenses, que conquistou assim uma vitória importante.

O FC Porto segue na segunda posição da Liga, a um ponto do líder Benfica. O Belenenses, por seu turno, ocupa o 11.º posto.

