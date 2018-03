Desporto FC Porto derrota Boavista (2-0) e segura liderança Por

O FC Porto recuperou a liderança da Liga – perdida durante um par de horas para o Benfica – ao derrotar o Boavista, por 2-0, no Estádio do Dragão.

Os dragões não cedeu à pressão imposta pelo Benfica, que derrotou o Feirense, e recuperou a liderança do campeonato ao vencer o Boavista, por 2-0.

Os comandados de Sérgio Conceição entraram praticamente a vencer no encontro, fruto do golo apontado por Felipe, logo aos dois minutos do encontro, na sequência de um pontapé de canto.

Apesar da boa resposta dos axadrezados, o FC Porto tranquilizou à passagem dos 15 minutos do segundo tempo com o regressado Herrera – tinha falhado o último encontro – a marcar o golo que fechou o resultado.

O encontro fica também marcado por um golo ‘invalidado’ a Sérgio Oliveira, na marcação de uma grande penalidade, com o médio portista a escorregar no momento do remate e a tocar no esférico por duas vezes.

Com este resultado, o FC Porto reassume a liderança da prova, com 70 pontos, mais dois que o Benfica. O Boavista, por seu turno, continua no 8.º lugar, fruto dos 36 pontos conquistados em 27 jornadas.

Veja os golos do encontro, e o penalti de Sérgio Oliveira anulado pelo vídeoárbitro.

