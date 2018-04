Desporto FC Porto continua preparação para o Benfica sem Corona e Marega Por

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação para a visita ao Benfica, no domingo, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, sem poder contar com os lesionados Jesús Corona e Moussa Marega.

O extremo mexicano e o avançado maliano fizeram hoje “treino integrado condicionado”, segundo o boletim clínico dos ‘dragões’, com Marega a trabalhar ainda no ginásio, e continuam sem estar disponíveis para o treinador Sérgio Conceição, à semelhança de Danilo Pereira, que prosseguiu o tratamento à lesão no tendão de Aquiles que o afasta até final da temporada.

O FC Porto volta a treinar no sábado, pelas 11:00, no centro de estágios do Olival, num exercício à porta fechada, antes de o treinador Sérgio Conceição fazer a antevisão do clássico em conferência de imprensa.

Benfica, tetracampeão em título e líder do campeonato, e FC Porto, segundo classificado a dois pontos, defrontam-se no domingo, pelas 18:00, no Estádio da Luz, em jogo da 30.ª jornada da I Liga.

