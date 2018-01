FC Porto confirma Osorio

O FC Porto confirmou o quarto reforço nesta janela de transferências de inverno. Osorio chega do Tondela por empréstimo, não sendo ainda conhecidas as condições para uma futura compra.

O negócio foi primeiro confirmado pelo Tondela, cabendo depois aos dragões apresentarem o defesa central já com o equipamento azul e branco.

Osorio chega um dia depois do FC Porto ter chamado um central da equipa B (Jorge Fernandes) para o banco, no jogo com o Moreirense.