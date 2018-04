Desporto FC Porto compara golos de Rúben Neves e pergunta: “E agora, qual é o melhor”? Por

Rúben Neves tem conquistado Inglaterra semana após semana, tendo feito um golo monstruoso na passada terça-feira, frente ao Derby County. O FC Porto recorda um dos grandes golos apontados pelo médio ainda de ‘dragão ao peito’ e deixou-lhe um desafio. “E agora, qual é o melhor”, pergunta. (Re)veja os golos.

Nomeado para jogador do ano do Championship – segundo escalão inglês – e eleito para o onze da temporada, Rúben Neves é já uma das figuras do futebol inglês.

Depois de ter vencido o golo da jornada com um livre direto, voltou a fazer o gosto ao pé com um golo monstruoso do meio da rua, na passada terça feira.

De resto, o médio que trocou o FC Porto pelo Wolverhampton no passado verão já tinha mostrado essa aptidão para grandes golos quando ainda estava em Portugal. Os ‘dragões’ quiseram atestar isso mesmo e, na newsletter ‘Dragões Diários’, colocaram o golo apontado à Académica, há cerca de dois anos, ao lado do apontado esta semana.

“E agora, Rúben? Qual é o melhor?”, perguntaram.

Compare os golos.





