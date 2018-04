Desporto FC Porto faz citações de emails para comentar vitória sobre o Benfica Por

Na newsletter Dragões Diário desta segunda-feira, assinada por Francisco J. Marques, o FC Porto dá total destaque à vitória sobre o Benfica, o que não surpreende. Surpreendente é o modo como o faz, com citações dos famosos emails que envolvem o clube rival.

O FC Porto inspirou-se no caso dos emails para comentar a vitória no Estádio da Luz, neste domingo, com um golo de Herrera muito perto do fim.

O triunfo recoloca a equipa de Sérgio Conceição na liderança, depois de “meter toda a carne no assador”.

“Herrera foi o ‘menino querido’ a fazer o gosto ao pé, como ‘meninos queridos’ foram todos os jogadores do Dragão. Todos sabemos que ‘hoje o Benfica manda mesmo’ no que circunda o jogo, mas é falso que os outros ‘já não mexam nada’. A equipa de Sérgio Conceição mexeu e muito no jogo e o adversário acabou a questionar ‘o que passou se?’”, escrevem os dragões.

Mas há mais: “Destaque para a entreajuda dos nossos jogadores, como quem diz: ‘Sabes que estou e sempre estive ao teu lado’”

“É verdade que o Benfica entrou à procura de ser feliz, mas a resposta dos nossos jogadores foi inequívoca: ‘Temos de dar-lhe cabo da nota’. E deram. O FC Porto é líder do campeonato com toda a justiça e se alguém quiser contrariar esta ideia a resposta só pode ser: ‘Ainda querem me fazer atrasado mental’”, conclui Francisco J. Marques.

