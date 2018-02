Desporto FC Porto bate Sporting e fica um ‘Tiquinho’ mais perto da final Por

O FC Porto recebeu e venceu o Sporting, por 1-0, nesta quarta-feira, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Tiquinho Soares marcou o golo que deixa os dragões mais perto da final do Jamor.

Após dois duelos entre ambos que resultaram em empates (ainda que os leões tenham vencido nas grandes penalidades na meia-finais da Taça da Liga), ao terceiro ‘round’ o FC Porto levou a melhor sobre o rival leonino.

Com Gelson Martins do lado verde e branco no onze titular e Soares no ataque portista (sem Aboubakar), a equipa de Sérgio Conceição tentou impor o seu jogo desde e cedo e procurou a baliza de Rui Patrício.

De resto, Sérgio Oliveira esteve perto, ainda na primeira parte, de inaugurar o marcador, mas o poste negou o tento.

O Sporting mostrou-se mais afoito, sobretudo no segundo tempo, onde foi colocando Iker Casillas à prova, não raras vezes através de Gelson Martins.

O único golo da partida chegaria à passagem da hora de jogo. Tiquinho Soares cabeceou certeiro para o fundo das redes leoninas, após cruzamento de Sérgio Oliveira, e deixou o FC Porto na frente da eliminatória.

O duelo não acabaria sem a expulsão de Acuña por ter completado a coleção de cartões (dois amarelos e um vermelho), na reta final.

O jogo de Alvalade entre estas duas equipas, onde se irá decidir o finalista será daqui a dois meses.

