Fátima Lopes abre o coração: “Sofrer por amor dói muito”

A dias de celebrar o São Valentim, Fátima Lopes expôs, no seu site, o que no seu entender são as “relações amorosas”. Recém-separada, a apresentadora afirma que “sempre acreditou e acredita no amor”, mas que sofrer por esse sentimento “dói muito”.

Recém-separada, Fátima Lopes utilizou o seu site pessoal para um desabafo sobre relações amorosas. A apresentadora assume que “nunca” foi de “paixão à primeira vista, nem de encantamento fácil”.

“Dava trabalho conquistar-me e, talvez por isso, tive poucos namorados. Sempre fui exigente nos afetos, porque sentia que abrir o coração para deixar que alguém entrasse, era algo mágico”, assume.

Num longo texto, Fátima Lopes considera que foi aprendendo à medida que a idade ia avançando, mas sublinha que o amor, apesar das “boas emoções”, não se resume apenas a isso.

Essa “dor”, defende, manifesta-se como “se o peito se rasgasse, o ar nos faltasse e só as lágrimas” a aliviassem. “O amor não é algo estático que acontece e já está. Tem movimento e tem vida, que se altera a cada dia que passa”.

Num texto marcado pela sinceridade das confissões, Fátima Lopes defende que “amor e egoísmo não casam bem numa relação” e que “amar é estar disponível para o outro, é sentir prazer por o fazer feliz, e não cobrar”.

“Para isso é preciso que os dois queiram de verdade viver e construir algo juntos. Sem essa sintonia é impossível. […] E, quando um dos elementos do casal progressivamente se desliga, chega a solidão acompanhada, que é um sentimento profundamente desgastante”.

Separada há cerca de seis meses do enfermeiro Luís Morais, com quem esteve casada durante 12 anos, a apresentadora frisa que hoje os “casais estão diferentes”, apontando mudanças positivas e negativas nas relações.

“Hoje em dia há uma impaciência generalizada e uma busca da perfeição em quase tudo. […] Tem-se muitas vezes um grau elevado de intolerância para com o outro, com as suas particularidades, as suas coisas únicas, que podem não ser melhores ou piores que as nossas”, considera.