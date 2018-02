Nacional Fãs de Secret Story poderão manifestar amor ou ódio aos concorrentes Por

A sétima edição da Casa dos Segredos estreia neste domingo, com a TVI a apostar forte no programa e na interação com o público. Uma aplicação disponível para iOS e e Android permitirá aos fãs do programa manifestar amor ou ódio quando os concorrentes aparecem nos ecrãs.

A TVI aposta forte em ‘Secret Story – Casa dos Segredos’, cuja sétima edição estreia neste domingo, com Manuel Luís Goucha a apresentar o programa, no lugar de Teresa Guilherme.

Também a partir de domingo, será possível descarregar uma aplicação móvel que permitirá assistir em direto ao reality-show, bem como avaliar a popularidade dos concorrentes.

“Quando o programa está no ar, os utilizadores terão acesso a dois botões para exprimir as suas emoções relativamente ao que se está a passar na emissão: Amor ou Ódio”, explica a TVI.

A app – desenvolvida em parceria com a Viva Superstars – terá inteligência artificial. Através do reconhecimento facial dos residentes, torna-se possível atribuir-lhes uma pontuação.

Os internautas terão acesso a essas classificações na mesma aplicação móvel.

São novidades introduzidas numa ferramenta que já existia e com muita procura: a app do programa anterior registou 16 milhões de interações, de acordo com dados da estação de Queluz.

Veja a promo do programa: