Vídeos: Mais suspeitas de plágio no Festival da Canção

Se Diogo Piçarra terá plagiado um tema evangélico, Cláudia Pascoal pode ter encontrado inspiração num tema dos The Cinematic Orchestra. As suspeitas estão levantadas e há uma nova polémica no Festival da Canção. Veja os vídeos.

Não há volta a dar: a segunda meia-final do Festival da Canção fica definitivamente manchada pelas acusações de plágio.

Quando tudo parecia apontar para que Diogo Piçarra fosse o sucessor de Salvador Sobral, o concorrente que dominou a segunda meia-final viu-se acusado de copiar um tema evangélico de 1979.

Com o vencedor do Ídolos de 2012 a ‘cair em desgraça’, parecia ser o momento de glória para a outra concorrente que também se destacou na segunda meia-final do Festival da Canção, Cláudia Pascoal.

Porém, vários internautas foram para a página do concurso no Facebook acusar o tema ‘O Jardim’ de ser plágio de ‘To build a Home’, canção dos The Cinematic Orchestra.

Outros apontam as semelhanças de alguns acordes do tema interpretado por Cláudia Pascoal com ‘Open our eyes, Lord’, de Bob Cull.

“Se a música do Piçarra é plágio, também a da Cláudia o é. E o Piçarra tinha muito mais a perder que a Cláudia”, reagiram os fãs.

Veja os vídeos e compare.

‘O Jardim’, por Cláudia Pascoal:

‘To build a Home’, por The Cinematic Orchestra:

‘Open your eyes, Lord’, versão em coro:

