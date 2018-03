Local Outro fardo de droga deu à costa, agora em Matosinhos Por

Um novo fardo de droga deu à costa, em Portugal, nesta segunda-feira. De manhã, em Espinho. À tarde, na Praia de Lavra, em Matosinhos, segundo avança a agência Lusa. As autoridades recolheram o produto, para investigação, ao mesmo tempo que reforçam a vigilância das zonas costeiras.

Dois fardos de droga deram à costa nesta segunda-feira. Primeiro, em Espinho, nesta manhã, depois em Matosinhos, por volta das 14h00, segundo adianta a avança a agência Lusa.

Em Espinho, um agente da PSP detetou o fardo, dando o alerta. Aquela autoridade recolheu o produto.

À tarde, foi a Polícia Marítima a detetar o fardo de droga, que se supõe ser haxixe.

“Apareceu um fardo que poderá ser de haxixe, embora as características sejam diferentes do habitual, porque tem forma de cubo, mas com a consistência resinosa e, normalmente, o fardo aparece com pacotes embalados”, revelou o capitão de Porto do Douro, Rodrigues Campos, em declarações à agência Lusa.

Refira-se que, na manhã de hoje a polícia ficou em alerta, uma vez que estes fenómenos, quando ocorrem, não são isolados. Aquando da descoberta em Espinho a Polícia Marítima reforçou a vigilância nas zonas costeiras.

