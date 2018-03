Mundo Família portuguesa encontrada sem vida em Inglaterra Por

Uma família portuguesa foi encontrada sem vida, nos arredores de Londres, em Inglaterra. O corpo da mulher foi encontrado em casa, depois de os corpos do marido e dos filhos terem sido descobertos numa praia. Tratou-se de um triplo homicídio seguido de suicídio.

Após uma denúncia anónima, as autoridades encontraram o corpo da mulher dentro da habitação da família, na zona de Twickenham, a oeste de Londres, com ferimentos de esfaqueamento. Uma hora antes tinham sido descobertos os corpos do marido e dos dois filhos, numa praia em Birling Gap, no sul de Inglaterra.

De acordo com o jornal The Times, a família vivia naquela zona há sensivelmente um ano, e dão pelo nome de Adelino Figueira de Farida, de 57 anos, e a mulher, Laura, de 47. Os filhos tinham 7 e 10 anos.

O caso está a ser acompanhado pelas portuguesas, avança a TVI.

De acordo coma imprensa inglesa, não estão a ser procurados quaisquer suspeitos, já que o caso deverá tratar-se de um triplo homicídio seguido de suicídio – os corpos do marido e filhos foram encontrados numa zona frequente de suicídios.

As mortes são descritas como “muito trágicas” por fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que confirmou a nacionalidade portuguesa do marido e filhos, enquanto a da mulher está ainda a ser investigada.

Um vizinho da família, em declarações ao Daily Mail, citado pelo JN, afirmou tratar-se de uma família “muito normal”. “Costumávamos ver os miúdos a brincar no jardim. Eram apenas crianças normais a fazer barulho e a brincar”.

