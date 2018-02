Família larga tudo e dedica-se a cuidar de 3000 cães abandonados

Uma família largou tudo para se dedicar inteiramente a cuidar de cães abandonados nas ruas de Taiwan. Atualmente, o abrigo conta com mais de 3000 cães à espera de um novo dono.

É um lugar encantado para qualquer amante do ‘melhor amigo do homem’. No Taiwan, uma família deixou tudo para trás e dedicou-se inteiramente a cuidar de cães abandonados nas ruas.

Dada a abundância de cães abandonados naquele país, uma família decidiu abrir, há cinco anos, o Mrs. Hsu’s Sanctuary, um abrigo para os animais que vivem sozinhos.

O processo desenvolveu-se lentamente, com a família a acolher pequenos grupos de animais, dadas as condições de que dispunha.

À medida que o número de animais foi aumentando, foi-lhes oferecido um espaço amplo para que o projeto pudesse continuar a crescer.

Atualmente, Mrs. Hsu’s Sanctuary conta com mais de 3000 cães à espera de um novo dono.

O abrigo conta com a ajuda de vários voluntários amantes dos animais, que viram no projeto uma forma de ajudar e se sentirem realizados.

“Eu adoro cães, especialmente cães abandonados. Uma vez que existem tantos, o nosso abrigo tornou-se no maior do país”, refere Angel Wang, uma das voluntárias, ao portal The Dodo.

Além de acolher os animais, o Mrs. Hsu’s Sanctuary conta também com uma equipa de veterinários que presta os devidos serviços de saúde aos cães.

Como há animais com vários problemas, o abrigo produz também uma espécie de ‘cadeira de rodas canina’ para os que precisam.

Enquanto o número de cães é largamente superior ao dos voluntários, o espaço continua em funcionamento devido ao grande número de voluntários que vêem nos animais uma oportunidade de ajudar, bem como várias doações de quem acredita na sua missão.

Veja algumas fotos do Mrs. Hsu’s Sanctuary.











