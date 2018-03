EUA Família adota nove irmãos para os manterem juntos Por

Um casal sem filhos decidiu adotar uma família de nove irmãos de uma instituição de acolhimento por não aguentar vê-los ficarem separados. “Obrigado, salvaram-nos de ser separados”, escreveu um deles.

Peggy Smith e Jacob, um casal da região de Tampa, na Florida, estão a comover as redes depois de adotarem uma família de nove irmãos que estava numa instituição de acolhimento.

O casal teve conhecimento de toda a situação através de uma publicação no Facebook, e decidiram, em conjunto com os pais de Jacob, adotar as nove crianças que “têm um vínculo tão apertado que não podem ser separados”.

Sem filhos até então, Peggy e Jacob ficaram com os quatro irmãos mais novos, com idades entre alguns meses e os 4 anos. Os mais velhos, entre os 8 e os 14 anos, vão viver a apenas alguns metros de distância, com Thad e Loryn, os pais de Jacob.

“Vi um grupo de irmãos, no Facebook, que precisava de ser adotado e mencionei que adorava ser capaz de ajudar. Entretanto, a minha mãe perguntou-me se estava a falar a sério sobre isso. Sugeriu que tomássemos conta dos mais novos, enquanto eles ficariam com os mais velhos, de forma a mantê-los todos juntos”, explica Jacob ao The Mirror.

Conscientes da “loucura” da “difícil tarefa que enfrentam”, o casal decidiu adotar todos os irmãos e “fazer com que a família crescesse dessa forma”.

Inicialmente, Peggy e Jacob pensaram tratar-se ‘apenas’ de oito irmãos, mas a mãe destes tinha ainda um recém-nascido consigo, que não vai abandonar os irmãos.

Os pais de Jacob confessaram que o “mais importante era manter os irmãos todos juntos”, eles que estão envolvidos em planos de adoção e caridade há vários anos.

“Não há dúvida de que estamos loucos, mas nós tivemos 15 crianças a tempo inteiro, e participamos na educação de mais de 100 durante os nossos anos de pais adotivos. Se isto não se resume a nós, então a quem?”, questionam.

Em colaboração com a Fundação Promise Love, as famílias estão agora a tentar angariar o dinheiro necessário para poderem garantir meios de transporte para a nova família.

