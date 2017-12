Economia Falta de peças leva Autoeuropa a interromper produção Por

A Autoeuropa, palco de uma crise laboral, vai interromper a produção durante esta semana: houve uma “quebra no fornecimento de peças”.

De acordo com uma nota da empresa, a fábrica da Volkswagen vai interromper a produção a partir desta terça-feira e até sexta-feira, estando prevista a retoma do ritmo normal de produção para o turno da manhã do dia 2 de janeiro de 2018.

Esta interrupção da produção surge dias após a administração da empresa ter imposto os novos horários para o primeiro semestre de 2018, uma vez que os funcionários recusaram os dois pré-acordos feitos pelas comissões de trabalhadores.

Nos plenários da passada quarta-feira, os trabalhadores marcaram uma greve de dois dias, que será realizada a 2 e 3 de fevereiro.

Foi também aprovado um caderno reivindicativo, “um documento de 24 pontos que incluiu várias matérias, como prémios por objetivos, progressão nas carreiras, seguro de saúde, apoio escolar, bem como uma proposta de aumentos salariais de 6,5 por cento em 2018”.

