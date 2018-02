Fórmula 1 Falta de consenso impediu extensão dos testes em Barcelona Por

Claro e conciso, Eric Boullier adiantou que uma extensão dos testes de pré-temporada de F1 em Barcelona só não é possível porque não houve consenso entre as equipas.

Os ensaios desta quarta-feira só se iniciaram às 12h00 locais (11h00 em Portugal), como consequência da neve que caiu no Circuito da Catalunha, com as temperaturas a baixarem bastante a formar-se camadas de gelo em certas partes do traçado de Montemeló. Uma consequência de uma massa de ar ártico que invadiu grande parte da Europa.

Várias equipas mostraram-se dispostas em ficar em Barcelona mais um dia para recuperar o tempo perdido, mas uma mudança no programa implicava um consenso de todas as escuderias. O que, segundo o diretor da McLaren, não existiu.“Era preciso obter a unanimidade das equipas para modificar o programa dos testes, mas parece que duas equipas se recusaram ontem a fazê-lo”, fez saber Boullier ao canal britânico Sky Sports.