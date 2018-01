Desporto Edu homenageado com retirada da camisola 29 do Boavista Por

O Boavista anunciou a retirada da camisola 29, numa homenagem ao jovem Eduardo Ferreira, conhecido no mundo do futebol como Edu.

O número 29 era o que Edu usava quando teve de suspender a carreira, em novembro de 2016, para lutar contra um tumor no fémur da perna direita.

Edu, que tinha 19 anos, passou a usar esta época a camisola 12, como símbolo do apoio da família boavisteira.

O 29 passou para Leonardo Ruiz, o que obrigou o Boavista a recorrer à Liga para poder homenagear o antigo jogador, que faleceu com apenas 20 anos, a 24 de dezembro de 2017, no Hospital de Santo António (Porto).

“A Liga informou o Boavista que todos os clubes, por unanimidade, aceitaram a mudança do número de Leonardo Ruiz de 29 para o 59, ficando assim o número 29 eternizado com o nosso Edu. Obrigado a todos pela compreensão e solidariedade”, revelou o clube do Bessa.

