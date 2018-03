“Facebook não é vítima, é cúmplice”, condena Snowden

“Eles não são vítimas, são cúmplices”, resume o antigo analista da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos.

O antigo agente da NSA, que tornou público detalhes sobre os sistemas de vigilância do governo norte-americano, acrescenta que o “Facebook obtém as suas receitas ao explorar e vender detalhes íntimos sobre a vida privada de milhões, além dos escassos detalhes que voluntariamente publicamos”.

“Os negócios que fazem dinheiro com a recolha e venda de registos detalhados de vidas privadas foram, em tempos, descritos claramente como ‘empresas de vigilância’. O ‘rebranding’ deles enquanto ‘rede social’ é a fraude mais bem sucedida desde que o Departamento de Guerra passou a Departamento de Defesa”, considera.

As declarações de Edward Snowden surgem no seguimento das notícias do jornal britânico ‘The Observer’ que marcaram este fim de semana, onde era revelado que uma empresa de análise de dados colaborou com a campanha eleitoral de Donald Trump.

A Cambridge Analytica terá recolhido informações de 50 milhões de utilizadores de perfis de Facebook norte-americano, de forma a prever o sentido de voto bem como o estudo de estratégias de comunicação digital.

Esta “brecha de segurança de dados é completamente falsa”, assegurou a direção da rede social em comunicado.

