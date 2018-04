Nacional Facebook falso de Lili Caneças já é caso de polícia Por

Lili Caneças partilhou com os seus seguidores no Instagram um apelo e uma “proposta irresistível”, procurando ajuda para perceber quem terá criado um perfil seu falso no Facebook. A situação é já um caso de polícia, visto que a socialite apresentou queixa.

“Queria pedir aos meus seguidores do Instagram que tentem investigar quem criou um Facebook falso em meu nome… já falei com advogados e até fiz uma queixa na polícia de Cascais que não deu qualquer seguimento”, escreveu Lili Caneças, na sua conta do Instagram.

“Por favor ajudem-me…”, acrescentou ainda a socialite.

Na publicação, Lili Caneças partilhou ainda uma imagem onde deixa uma legenda… sugestiva.

“Tenho uma proposta irresistível para si”, pode ler-se.

