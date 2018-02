Facebook está a perder utilizadores mais jovens

O Facebook está a perder utilizadores adolescentes e jovens adultos, que recorrem a plataformas rivais. Pelo contrário, o número de utilizadores acima dos 55 anos tem vindo a aumentar na rede de Mark Zuckerberg.

Um estudo realizado no Reino Unido mostra que os jovens entre os 12 e os 24 anos estão a utilizar cada vez menos o Facebook, recorrendo a redes ‘rivais’, especialmente ao Snapchat. Em contrapartida, a rede de Mark Zuckerberg tem sido cada vez mais utilizada por pessoas acima dos 55 anos.

De acordo com a previsão do estudo, 6,7 milhões de utilizadores entre os 12 e os 24 anos vão usar o Facebook durante este ano no Reino Unido, o que representa uma queda de 700 mil face ao ano anterior.

Por outro lado, o relatório aponta para um crescimento de 500 mil utilizadores acima dos 55 anos, o que deverá levar a um total de 6,4 milhões internautas entre os 55 e os 65 anos.

Segundo Richard Broughton, analista da Ampere, “existem vários fatores”. “Uma é que as pessoas mais velhas têm tendência a chegar mais tarde da Internet”, e “com a experiência de vídeo e foto do Facebook é uma plataforma onde podem acompanhar a vida social dos filhos e dos netos”.

Em declarações ao The Guardian, o analista da eMarketer Bill Fisher considera que “o Facebook tem um problema de adolescentes”, mas que tem conseguido que estes migrem para o Instagram, plataforma comprada pela rede de Zuckerberg em 2012.

O analista defende, contudo, que o Snapchat está agora a gerar uma “nova audiência” e que pode levar à queda de utilizadores do Facebook até porque, nos últimos três anos, a rede mais que duplicou os seus utilizadores no Reino Unido.

O Facebook celebrou 14 anos no início do mês de fevereiro e continua a ser a rede social mais utilizada no Reino Unido.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar