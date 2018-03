Fórmula 1 Fábio Mota a postos para uma nova ‘aventura’ Por

Depois de dois anos a competir na Taça Europeia FIA de Carros de Turismo, Fábio Mota decidiu alinhar agora na Peugeot 308 Racing Cup-

Trata-se de uma competição monomarca organizada pelo construtor de Sochaux, que compreende provas em circuitos míticos como Spa-Francorchamps, Catalunha, Magny-Cours e Paul Ricard, sendo que a primeira corrida é já no próximo fim de semana, no Circuito Paul Armagnac, em Nogaro (sul de França). É a tradicional Coupes de Pâques (Taça da Páscoa).

A prova tem lugar no histórico traçado de 3,636 km, com as suas 15 curvas a serem um desafio novo para Fábio Mota: “Finalmente, de volta à competição. Foi um longo defeso e estava já ansioso por voltar a entrar num carro de corridas para lutar por posições. Tenho pela frente um ano de novidades e de grandes lutas contra pilotos que conhecem muito bem o carro e os circuitos, mas tenho a certeza de que a Peugeot 308 Racing Cup será uma forma bastante efectiva de me permitir evoluir enquanto piloto”.

“Será a primeira vez que tomarei verdadeiramente o pulso da competição, portanto, só quando realizar a primeira qualificação poderei ter uma noção exacta do que me espera. No entanto, vou dar o meu máximo e com a ajuda da JSB Competition para uma adaptação rápida, penso que poderei mostrar um andamento competitivo rapidamente, muito embora a concorrência seja forte”, acrescenta o piloto de Vila Nova de Gaia.