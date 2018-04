Motores Fábio Mota nono no segundo confronto em Nogaro Por

Depois da oitava posição conquistada no primeiro confronto da prova inaugural da Peugeot 308 Racing Cup 2018, Fábio Mota obteve o nono lugar na segunda corrida disputada em Nogaro.

A Coup des Pâques (Taça da Páscoa) disputada no Circuito Paul Armagnac (sudoeste de França) foi um evento de aprendizagem para o piloto português, que tripulou o Peugeot 308 # 37 amarelo, que depois da excelente recuperação da véspera tinha grandes expetativas para esta segunda corrida deste fim de semana prolongado.

Tal como na véspera, Fábio voltou a ter uma qualificação complicada, desta vez devido a um problema num rolamento do carro francês. Isso fez com que garantisse apenas o 11º lugar da grelha de partida. Na corrida o piloto de Gaia procurou recuperar posições, conseguindo chegar à nona posição depois de um toque entre os dois adversários que seguiam à sua frente. O problema técnico no Peugeot # 37 fazia com que não tivesse velocidade de ponta para obter um melhor resultado.

“Foi uma corrida muito complicada. Na sexta volta tive de deixar de pensar nos pilotos que estavam à minha frente e concentrar-me nos que vinham no meu encalço, o que nunca é muito positivo. Apesar das dificuldades com a velocidade de ponta e de todos os ataques de que fui alvo, consegui manter a minha posição. Este nono lugar, tendo em contas todas as contrariedades, foi um resultado estupendo”, afirmou Fábio Mota após o final da prova.

“Esperava um primeiro contacto complicado com esta competição, dado o elevado nível do plantel. Para além disso, estava ainda em fase de adaptação ao meu novo carro e desconhecia também a pista. O facto de ter chovido no primeiro dia não ajudou em nada. Muito embora tenha tido algumas contrariedades técnicas, conseguimos ultrapassar as dificuldades e assegurar dois resultados prometedores. Penso que tanto eu como o carro poderemos evoluir e vamos trabalhar para chegarmos a Spa-Francorchamps ainda mais competitivos”, acrescentou o piloto português da JSB Competition.