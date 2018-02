Desporto Fábio Martins provoca adeptos do Vitória nas redes sociais Por

O Sporting de Braga conseguiu ontem uma vitória histórica, no recinto do Vitória de Guimarães, vencendo por 5-0 no dérbi do Minho. Hoje, Fábio Martins acordou bem disposto e provocou os rivais, no Facebook.

“Bom dia, Legião. Bem dispostos? Por acaso, hoje cinco-me feliz”, escreveu o avançado do Sporting de Braga, um dia depois de uma vitória ímpar, no terreno do maior rival.

Dentro do relvado, fez-se história – nunca os arsenalistas tinham derrotado aquele rival com aqueles números, no terreno adversário. E aquele 5-0 precipitou o despedimento do técnico Pedro Martins.

Fora do relvado, a partida ficou marcada por incidentes entre adeptos, com feridos e detenções.

Nas redes sociais, uma provocação de Fábio Martins, com uma alusão ao 5-0.

Veja a publicação polémica:

