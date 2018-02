F1 acaba com as ‘grid girls’ e as Capazes aceleram nos festejos

As feministas esperam agora que os responsáveis pela Fórmula 1 e de todos os outros desportos compitam pela “valorização dos talentos”, sejam eles masculinos ou femininos.

“Não se trata aqui de desdenhar o trabalho das modelos, mas sim em todo o cenário criado em torno do pódio e da idolatração do homem (sim, porque o desporto é ainda acima de tudo do homem) com a submissão tradicional da mulher”.