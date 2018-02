Desporto Expulsão polémica de Capela no jogo Tondela-Sporting Por

O jogo do Sporting em Tondela, disputado na passada segunda-feira, ainda dá que falar, desta feita por causa da justificação dada pelo árbitro João Capela para ter expulso um jogador tondelense após o apito final. Em causa estão palavras dirigidas pelo brasileiro Murilo. O clube beirão não compreende a justificação de como um jogador brasileiro (a jogar em Portugal) pode ter insultado o árbitro… em espanhol.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol explica que o jogador Murilo foi expulso por ter dito a João Capela as seguintes frases: “És uma vergonha” e um “hijo [filho em espanhol] de p…”.

Ora, a justificação usada pelo árbitro, e que chegou ao Conselho de Disciplina, não é aceite em Tondela.

O clube não compreende como é possível um jogador brasileiro, a jogar em Portugal e que nunca jogou em países onde se fale castelhano, possa insultar um árbitro em… espanhol.

O diretor de comunicação do emblema tondelense, Vítor Ramos, abordou esta situação, nas redes sociais, salientando um diálogo imaginário do árbitro João Capela, no balneário, depois do jogo ao… minuto “137”.

“O árbitro chega ao seu balneário e inicia a redação do relatório de jogo com o seguinte diálogo entre si e assistentes:

A- Eu expulsei o Murillo não foi? AA- Expulsaste. A- Ah, muito bem. E o que foi que ele disse? AA- Não sei, tu é que ouviste. A- Hum… pois. Foi o Murillo não foi? Ele é venezuelano… AA- Exato. A- Ok. escrevemos então ” hijo de p***”.

Depois, o dirigente do Tondela deixa um esclarecimento… “voltando à realidade”. “O Murilo é brasileiro, não fala espanhol, muito menos insulta em espanhol. Nunca jogou noutro país que não Brasil ou Portugal. Era isto…” Com 21 anos, Murilo é um jogador brasileiro que cumpre a segunda temporada no Tondela. Antes de jogar em Portugal, o atleta canarinho alinhou no Mirassol de São Paulo, no Brasil, onde fez a sua formação.

Em baixo pode verificar o documento oficial do Conselho de Disciplina, onde a entidade da FPF tem por base o relatório do árbitro João Capela.

João Capela tem estado sob fogo cruzado do Tondela e dos rivais do Sporting, durante a semana, depois de ter prolongado os minutos de desconto para lá do tempo que, inicialmente, tinha dado.

O Sporting acabou por vencer por 1-2, com o último golo a ser apontado por Coates já no último instante do jogo.

