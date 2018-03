Explosão em prédio de Londres (com vídeo)

A explosão foi ouvida pelas 13h30 deste domingo, levando imediatamente os serviços de emergência para o local.

Enquanto continuava investigação à volta do sucedido, várias casas foram evacuadas e as ruas fechadas, à medida que as autoridades recorriam às redes para dar detalhes atualizados do incidente.

“Nesta fase inicial, os oficiais não conseguem confirmar a causa da explosão, mas os inquéritos estão em andamento. Os residentes estão em processo de evacuação do prédio. A Autoridade Local foi informada”, referem.

Officers along with other emergency services are currently on scene in Farnham Road #HaroldHill, following reports of an explosion. Cause n/k but not currently being treated as terror-related. We await updates re any injuries. Pedestrians & motorists advised to avoid the area.

— Havering MPS (@MPSHavering) 4 de março de 2018