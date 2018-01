Europa Explosão perto de estação de metro na Suécia faz dois feridos (com vídeo) Por

A explosão de uma bomba junto à estação de metro de Vårby Gård, nos subúrbios de Estocolmo, Suécia, provocou, este domingo, dois feridos, um dos quais em estado grave.

De acordo com a imprensa daquele país, que cita as autoridades locais, duas pessoas foram transportadas para o hospital, depois de uma das vítimas ter, alegadamente, pegado no objeto explosivo que estava no chão.

As vítimas foram um homem de 60 anos e uma mulher de 45.

O alerta aconteceu às 11h07 locais – perto das 10h00 em Lisboa – tendo sido criado um perímetro de segurança em torno da estação. A circulação de metro foi interrompida.

O responsável dos bombeiros afirmou, à SVT Nyheter, que a “polícia está a trabalhar em conjunto com os socorristas”, mas que não sabem grandes informações, apenas que “alguém usou algum tipo de explosivos”.

A hipótese de se ter tratado de um ato terrorista foi descartada pela polícia de Estocolmo, que abriu um inquérito para investigar uma possível tentativa de homicídio.

