Explosão em Penacova: 30 feridos no hospital um deles operado

Uma das pessoas que hoje ficou ferida na sequência da explosão num recinto de festas em Penacova estava a ser operada às 17:30 na Ortopedia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e mantém–se em estado grave.

Fonte desta estrutura hospitalar disse à agência Lusa que deram entrada no Serviço de Urgências do CHUC 30 doentes, provenientes de Gondelim, aldeia do concelho de Penacova onde hoje uma explosão pirotécnica provocou um morto.

Destes, 21 estão nos Hospitais da Universidade de Coimbra, três já tiveram alta, cinco crianças foram assistidas no Hospital Pediátrico e um encontra-se no Hospital Geral.

“Destes 21 doentes que estão nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), um está em estado grave e a ser operado neste momento pela ortopedia; outro doente encontra-se ainda na sala de emergência, ventilado e estável e irá ser transferido para a Unidade de Queimados”, explicou a fonte.

As cinco crianças assistidas no Hospital Pediátrico têm idades entre os 5 e os 16 anos (três do sexo masculino e dois do feminino) e devem ter alta ainda hoje, esclareceu a fonte.

