Explosão em casa provoca um morto no Algarve

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, nesta quinta-feira, em consequência de uma explosão numa casa em Castro Marim, Faro, no Algarve.

De acordo com a TVI, que cita fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, um idoso, de 78 anos, morreu e uma idosa, com 73 anos, ficou ferida.

A explosão ocorreu numa habitação na Portela Alta de Baixo.

Para o local foram enviados vários meios de socorro.

As autoridades estão a investigar as causas para esta explosão.

