África Exército da Nigéria resgata 149 sequestrados pelo Boko Haram

O Exército da Nigéria resgatou 149 pessoas – 95 crianças e 44 mulheres – que foram raptadas pela organização jihadista Boko Haram, indicaram hoje fontes governamentais citadas pela agência noticiosa espanhola EFE.

As operações de resgate realizaram-se no sábado na zona de floresta de Sambisa, no Estado de Borno (nordeste), principal bastião do Boko Haram, tendo as forças armadas nigerianas abatido três membros da organização jihadista e detido outros três.

O Exército nigeriano não indicou se houve baixas entre os militares.

Segundo as fontes, os 149 libertados já receberam assistência médica e, posteriormente, foram identificados.

Apesar de o Governo nigeriano assegurar que está a ganhar a guerra ao Boko Haram, o grupo islamita foi, em fevereiro último, protagonista de um sequestro de 113 estudantes de um instituto feminino na localidade de Dapchi, no Estado de Yobe (também no nordeste do país), permanecendo apenas uma rapariga em cativeiro.

O incidente de fevereiro recordou o sequestro de 2014, em que mais de 200 raparigas da localidade de Chibok, também no Estado de Borno, havendo ainda 112 por libertar.

As fontes do Exército nigeriano não indicaram se algumas das raparigas raptadas em 2014 estão entre as resgatadas no sábado.

O Boko Haram, que em línguas locais significa “a educação não islâmica é pecado”, luta por impor um Estado de cariz islâmico na Nigéria, país de maioria muçulmana no norte e predominantemente cristã no sul.

A 26 de março passado, o Governo nigeriano de Muhammadu Buhari anunciou que estava a negociar um cessar-fogo com o Boko Haram, que nos últimos anos provocou mais de 20 mil mortos e cerca de dois milhões de deslocados.

