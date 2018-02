Nas Notícias Ex-deputado do PSD “não exerceria funções” se tivesse o mau resultado de Negrão Por

Pedro Duarte afirmou que o mau resultado de Fernando Negrão nas eleições para a bancada parlamentar foram um “banho de humildade” para a direção de Rui Rio. No lugar de Negrão, “não conseguiria exercer funções”, garantiu o ex-deputado do PSD.

O antigo líder da JSD, que chegou a ser apontado como um dos possíveis adversários de Rui Rio nas eleições para a liderança do PSD, elogiou a resposta de Fernando Negrão ao mau resultado que ontem obteve.

“Está a provar ser um político hábil”, afirmou Pedro Duarte, no programa Política Pura, da TSF.

O social-democrata que dirigiu a campanha presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa em 2016 afirmou que o resultado das eleições para a liderança da bancada parlamentar do PSD foram “um banho de humildade” para a nova direção de Rui Rio, empossada no congresso do passado fim de semana.

Se estivesse no lugar do novo presidente da bancada do PSD, “não conseguiria exercer funções”, garantiu Pedro Duarte.

“Houve um problema de processo na forma como foi imposto o líder parlamentar aos deputados”, sustentou o ex-deputado (eleito quatro vezes) do PSD, lembrando que Fernando Negrão não foi “chamado no congresso, nem convocado para uma reunião interna onde devia estar”.

Só o tempo dirá se a “sucessão de erros” cometida pela nova direção laranja vai permitir que o líder parlamentar cumpra o mandato sem a tão comentada “rebelião” interna.

“Fernando Negrão deve ter a humildade para reconhecer que houve um cartão amarelo e que tem um caminho a percorrer para convencer e persuadir os colegas de bancada de que ele é o melhor líder”, concluiu Pedro Duarte.

