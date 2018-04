Ex-comissário europeu exorta ocidente a não ignorar ataques com armas químicas na Síria

O ex-comissário europeu das Relações Exteriores Chris Patten defendeu que o ocidente não pode ignorar os ataques com armas químicas na Síria e deve lidar de forma firme com a Rússia.

Em entrevista à Agência Lusa, o britânico sublinhou que “o mundo não deve aceitar” o que aconteceu na Síria e deve “deixar claro que há um preço a pagar pelo uso de armas químicas”, considerando legítimo um “ataque cirúrgico”.

“Não sou a favor de enviar tropas, mas um ataque cirúrgico dirigido à origem das armas químicas é legítimo”, afirmou o último governador britânico de Hong Kong, separando o problema da guerra civil na Síria dos ataques com guerras químicas.

Chris Patten destacou que é “muito provável que os russos saibam o que a Síria tem feito ao longo dos anos” e que é preciso “lidar de forma muito firme” com uma Rússia que se mostra “muito agressiva”, atacando a democracia ocidental através da ciberguerra, do abate do avião da Malásia, da anexação da Crimeia ou noutros incidentes em que joga com a “negação plausível”.