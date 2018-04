Insólito Ex-carteiro guarda 400 quilos de correspondência em protesto Por

Um ex-carteiro italiano vai ter de responder nas autoridades, depois de a polícia ter encontrado 400 quilos de correspondência não entregue, guardados na sua residência, em Turim. O homem confessou que não entregou cartas durante três anos, como protesto contra o salário reduzido.

De acordo com a versão da polícia, o homem, de 33 anos, que não foi identificado, confessou que não entregou qualquer correspondência durante três anos, porque considerava que o salário era muito baixo.

Acabou por se despedir em 2017, guardando 400 quilos de cartas.

A descoberta surgiu durante uma operação de rotina das autoridades de Turim, numa operação de trânsito.

O ex-carteiro transportava no carro uma faca dobrável, de 20 centímetros de comprimento, e 70 cartas, no banco de trás do veículo.

As autoridades suspeitaram daquela descoberta e decidiram fazer buscas na residência do homem, encontrando mais 40 caixas de correio não entregue.

“Eu não ganhava um salário justo e decidi parar de entregar cartas”, revelou o homem, segundo adiantam as autoridades, citadas pelo The Guardian.

O suspeito enfrenta acusações de roubo, apropriação indevida de correspondência e porte de arma branca.

