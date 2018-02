Eusébio homenageado numa nota para colecionadores

O Pantera Negra é o rosto da mais recente nota lançada pela empresa Euro Souvenir Portugal, para turistas e colecionadores. Depois do Castelo de São Jorge e de Fátima, chega a hora de homenagear Eusébio.

“Pela primeira vez, Eusébio estará numa nota, graças a uma parceria com o Benfica”, anuncia Benjamin Busch, presidente-executivo daquela empresa, que detém os direitos da nota de zero euros.

Trata-se de uma edição limitada a 5000 exemplares (sem reimpressões), a um preço de três euros.

“Mais de 2000 exemplares foram encomendados nas últimas 24 horas”, revela Benjamin Busch ao PT Jornal.

A Euro Souvenir Portugal estabeleceu uma parceria com o Benfica, ficando em aberto a possibilidade de a nota com Eusébio ser vendida através dos canais oficiais do clube.

As notas de zero euros têm todos os detalhes de uma nota real, como filamentos de segurança, selo holográfico, relevos, marcas de água e número de série. Destinam-se a colecionadores e turistas.

Benjamin Busch detém o exclusivo de venda e produção em Portugal e, segundo revela, pretende “chegar às 50 notas diferentes”, em solo luso.

O projeto nasceu em França, mas já se estendeu a diversos países europeus, entre os quais Portugal, Áustria, Bélgica, Suíça, Holanda e Espanha.

