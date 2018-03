Nas Notícias Eurovisão: Portugal a subir nas casas de apostas Por

Portugal não é favorito ao ‘bis’ na Eurovisão, mas a sucessora de Salvador Sobral tem vindo a subir nas principais casas de apostas europeias.

Irlanda (1992 a 1994), Israel (1987 e 1979), Luxemburgo (1972 e 1973) e Espanha (1968 e 1969, embora em 69 tenha havido quatro vencedores!) foram os únicos países a somar dois triunfos consecutivos (três no caso irlandês) no festival europeu da canção. Portugal, de acordo com as projeções, ainda está longe de se juntar a este grupo.

No entanto, o tema ‘O Jardim’, de Isaura e interpretado por Cláudia Pascoal, tem vindo paulatinamente a subir na cotação das principais casas de apostas europeias.

Agora que já se conhecem as canções de todos os países candidatos, a atenção dos apostadores tem-se voltado cada vez mais para Portugal, embora o tema nacional esteja ainda a meio da tabela.

De entre as 43 canções participantes, ‘O Jardim’ tem vindo a trepar nos prognósticos de vitória e é agora o 18.º da lista de .

Lá bem no topo estão Israel (com ‘Toy’, de Netta Barzilai, no vídeo abaixo), Estónia (‘La Forza’, de Alina Nechayeva) e República Checa (‘Lie To Me’, de Mikolas Josef).

Neste momento, quem apostar um euro na vitória de Portugal vai ganhar entre 34 a 90 euros, de acordo com a casa em que registar a aposta.

No entanto, ‘O Jardim’ está ainda longe, muito longe do quinto lugar que ‘Amar pelos Dois’, de Luísa e Salvador Sobral, ocupava por esta altura em 2017.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar