Euromilhões volta a sair no estrangeiro

Pelo segundo sorteio consecutivo, o primeiro prémio do Euromilhões saiu a uma aposta registada no estrangeiro, que arrecada os 17 milhões de euros, que valia o sorteio desta terça-feira.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o segundo prémio também calhou em sorte a duas apostas registadas no estrangeiro e ambas vão receber cerca de 372 mil euros cada.

Quanto ao terceiro prémio saiu a sete apostadores, entre os quais um com boletim registado em Portugal.

Cada um tem direito a um valor de cerca de 25 mil euros.

Já o quarto prémio saiu a 14 apostadores, um dos quais registou a sua aposta em território nacional.

A cada apostador cabe um valor a rondar os seis mil euros.

Segundo a legislação em vigor em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros estão sujeitos ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento.

No próximo sorteio, a realizar na sexta-feira, dia 13 de abril, estão em jogo 17 milhões de euros no prémio do sorteio dos sorteio.

