Euromilhões: Veja os números para um apetecível jackpot

Acaba de ser sorteada a chave Euromilhões de hoje, terça-feira, dia 3 de abril. Os cinco números e duas estrelas, que dão acesso a um avultado jackpot no valor de 67 milhões de euros, são agora divulgados em última hora e primeira mão pelo PT Jornal. Veja os números do sorteio e o vídeo e saiba se foi o seu dia de sorte.

A chave para a fortuna desta terça-feira é formada pelos números 03, 08, 16, 40, 43 e as estrelas 05 e 08.

Os números do Euromilhões são publicados pelo PT Jornal em última hora, após a consulta de vários canais oficiais. A confirmação da chave e de eventuais prémios, nessas mesmas plataformas, é responsabilidade dos apostadores.

Em caso de prémio, saliente-se que em Portugal está sujeito ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, quando o valor ultrapassa os 5000 euros, nos termos da legislação em vigor.

Nesta terça-feira, o Euromilhões tem em jogo um jackpot de 67 milhões de euros, uma vez que ninguém acertou na chave que saiu no último sorteio, na sexta-feira.

Quanto ao segundo prémio do Euromilhões calhou em sorte a quatro apostadores (todos com boletim registado no estrangeiro), com um valor de cerca de 283 mil euros a calhar a cada um deles.

O terceiro prémio ‘sorriu’ a 11 apostadores, dois dos quais com boletim registado em Portugal, cabendo a cada um prémio no valor de 24 mil euros.

O quarto prémio calhou em sorte a 55 apostadores, três dos quais com aposta registada em território nacional português.

Cada um dos três receberá cerca de dois mil euros.

Veja o vídeo do sorteio:

