Euromilhões tem jackpot de 61 milhões nesta terça-feira

O Euromilhões tem em jogo, nesta terça-feira, um jackpot recheado de 61 milhões de euros para o apostador que acertar na combinação vencedora. O PT Jornal publica os números em última hora e primeira mão.

Terça-feira é dia do sorteio dos sorteios e hoje existem 61 milhões de motivos para acreditar na sorte e registar uma aposta do Euromilhões.

O jackpot tem vindo a acumular, sorteio após sorteio, e agora está em jogo um prémio elevado.

Nesta terça-feira, está em jogo um primeiro prémio de 61 milhões de euros para o apostador que acertar nos cinco números e duas estrelas.

Tudo, pois, de acordo com a informação do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ninguém acertou na chave correta na passada sexta-feira.

Houve, contudo, dois apostadores a dividirem o segundo prémio, ambos com boletim registado no estrangeiro.

Em Portugal, foram registados quatro dos 21 boletins que dão acesso ao terceiro prémio.

Agora, nesta terça-feira, volta o jogo e, como é habitual, o PT Jornal publica os números em última hora e primeira mão.

