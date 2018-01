Nas Notícias Euromilhões tem jackpot de 50 milhões nesta sexta-feira Por

O Euromilhões terá um novo sorteio, nesta sexta-feira, e conta com um jackpot de 50 milhões de euros como primeiro prémio.

Como na passada terça-feira não houve totalistas, o próximo sorteio do Euromilhões terá um jackpot de 50 milhões de euros.

O sorteio 004/2018, a realizar nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2018, reserva por isso um valor ‘apetecível’ que poderá fazer excêntricos, em Portugal e noutros países europeus.

Além do sorteio do Euromilhões, poderá também acompanhar no nosso jornal o resultado do sorteio do M1lhão, que semanalmente entrega um milhão de euros a um apostador com boletim registado em Portugal.

Como sempre, o PT Jornal vai mostrar-lhe os números e a informação em última hora.

Esta, como convém recordar, não dispensa a consulta das plataformas oficiais, por parte dos apostadores, para confirmação da chave sorteada e de eventuais prémios.

