Euromilhões com jackpot de 174 milhões na sexta-feira

Ninguém acertou na chave do Euromilhões, nesta terça-feira, pelo que o jackpot volta a ‘engordar’ para sexta-feira, quando se realizará novo concurso, que terá 174 milhões de euros como prémio.

De acordo com informação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no sorteio desta terça-feira nenhum apostador conseguiu adivinhar a chave ‘mágica’. Porém, para Portugal, chegará um segundo prémio.

O apostador com boletim registado em território nacional é um entre seis que conseguiu o segundo prémio e irá receber cerca de 257 mil euros.

Quanto ao terceiro prémio saiu a 21 apostadores, um dos quais em Portugal, e cada um receberá uma verba a rondar os 17 mil euros.

Já o quarto prémio coube a 60 apostadores, 12 dos quais com boletim registado em território nacional. Cada um tem direito a um valor a rondar os três mil euros.

A combinação vencedora do concurso 015/2018 do Euromilhões, que foi sorteada nesta terça-feira, foi apresentada em primeira mão no PT Jornal.

