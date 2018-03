Economia Euro sobe e ultrapassa fasquia dos 1,24 dólares Por

O euro subiu hoje face ao dólar, ultrapassando a fasquia de 1,24 dólares, no mesmo dia em que o Banco Central Europeu (BCE) se congratulou com a descida de crédito malparado nos bancos supervisionados em 2017.

Às 18:03 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2445 dólares, quando na sexta-feira, quase à mesma hora, negociava a 1,2365 dólares.

O BCE fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,2411 dólares.

O euro também subiu face à libra esterlina e ao iene.

A presidente do Conselho de Supervisão do BCE, Danièle Nouy, destacou hoje a descida do crédito malparado nos bancos europeus, considerando, no entanto, que o rácio continua demasiado elevado em alguns Estados-membros.

Danièle Nouy, que foi ouvida no Comité de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, em Bruxelas, a propósito do relatório anual do BCE, revelou que os “contínuos esforços para combater o crédito malparado resultaram numa descida global do rácio do crédito malparado dos 6,5% para os 5,2% para os bancos sob supervisão”, entre o terceiro trimestre de 2016 e o período homólogo de 2017.

Divisas………hoje………………sexta-feira

Euro/dólar……1,2445……………….. 1,2365

Euro/libra……0,87487……………… 0,87370

Euro/iene…….130,85……………….. 129,76

Dólar/iene……105,14……………….. 104,94

