EUA “nunca estiveram tão próximos” de uma guerra nuclear com a Coreia

O ex-chefe das Forças Armadas norte-americanas, Mike Mullen, afirmou esta segunda-feira que os Estados Unidos “nunca estiveram tão próximos” de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte, com quem Trump criou uma atmosfera “incrivelmente perigosa”.

Para Mike Mullen, antigo chefe das Forças Armadas do republicano George W. Bush e de Barack Obama, a presidência de Donald Trump “é incrivelmente destabilizadora e certamente imprevisível”.

Em declarações ao canal ABC, o antigo almirante referiu que Trump “escolheu claramente destabilizar e criar uma grande incerteza”.

“Aqueles que foram nossos amigos durante muitos anos têm dúvidas sobre a firmeza do nosso compromisso com eles” e “os nossos inimigos, aqueles que nos querem prejudicar, parecem tirar proveito dessa incerteza”, acrescentou.

“Existe uma atmosfera extremamente perigosa em toda essa incerteza, sobre como tudo isso vai terminar e, em particular , com a Coreia do Norte”, disse.

“Na minha opinião, nunca estivemos tão perto de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte e na região”, considerou. “E não vejo como podemos resolver tudo isso através da via diplomática nesta fase”, adiantou.

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, havia confirmado, na quarta-feira, que será “mantida a pressão” na Coreia do Norte.

Nos últimos dois anos, recorde-se, o regime norte-coreano acelerou nos últimos dois anos o desenvolvimento de programas banidos e aumentou os testes nucleares e balísticos.

