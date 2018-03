Educação Estudo: 95 por cento dos alunos estrangeiros recomendam Lisboa para estudar Por

Estudo da Uniplaces em parceria com a ESN Lisboa – Erasmus Student Network sobre Lisboa enquanto destino para estudar conclui que 95 por cento dos inquiridos recomendaria Lisboa a um amigo. ‘Vida social’, ‘Custo de vida’ e ‘Qualidade da universidade’ são as principais razões que levam os estudantes a selecionar a cidade de Lisboa, nesta análise à experiência de mobilidade dos estudantes internacionais na capital portuguesa.

A Uniplaces, plataforma online para alojamento de estudantes universitários, anuncia hoje os resultados de um estudo realizado em fevereiro deste ano, em parceria com a ESN Lisboa – Erasmus Studen Network, junto de estudantes internacionais que reservaram casa em Lisboa através da Uniplaces em 2017, sobre Lisboa enquanto destino para estudar, e que afere as principais motivações para estudar noutro país e como é que os estudantes internacionais avaliam a sua experiência de mobilidade na capital portuguesa.

Os resultados do estudo revelam que as principais motivações que levam os estudantes a estudar fora do seu país são bastante diversificados, sendo que maioritariamente se trata da oportunidade para experimentar uma nova cultura (63 por cento), viajar e conhecer um novo destino (56 por cento) e aumentar as oportunidades de emprego (50) que levam jovens de todo o mundo a escolher um novo destino para dar continuidade aos seus estudos.

No que se refere à experiência de mobilidade na cidade de Lisboa, os inquiridos revelam que os três principais motivos que os levaram a selecionar a capital portuguesa foram a vida social, condições atmosféricas, vida noturna e praias (55 por cento), o custo de vida na cidade (50), mas também a qualidade da universidade, ou programa de ensino selecionado (45).

Relativamente às expectativas versus realidade da experiência de mobilidade em Lisboa, os inquiridos revelam maioritariamente que no que concerne à ‘História e cultura da cidade’ e às ‘Condições atmosféricas’ a experiência na cidade superou as expectativas; a ‘Qualidade da universidade’, o ‘Custo de vida’, a ‘Vida noturna’, ‘Segurança’, ‘Transportes’ e ‘Comida’ corresponderam às expectativas que tinham previamente a virem para a cidade.

Os estudantes internacionais foram também questionados sobre as principais preocupações e o que os levou a pesquisar mais sobre a cidade e o país antes de viajarem: o alojamento, a universidade e a documentação são os três temas que mais suscitam uma maior pesquisa antes de viajar para Lisboa.

Os resultados deste estudo revelam também que 95 por cento dos inquiridos recomendariam a cidade de Lisboa a um amigo ou colega.

